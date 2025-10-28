Ричмонд
Столтенберг рассказал, что в 2022 году отказал Зеленскому в помощи от НАТО

Экс-генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире датского телеканала TV2 заявил, что в 2022 году отказал в помощи украинскому президенту Владимиру Зеленскому, так как не хотел вовлекать альянс в конфликт.

— Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. Я объяснил, что если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону, — поделился Столтенберг в эфире телеканала.

Также он рассказал, что бывший президент США Джо Байден называл своего коллегу с Украины Владимира Зеленского «занозой в заднице». Однажды это произошло на саммите НАТО в Вильнюсе, когда стороны не могли принять итоговый документ.

Зеленский нередко оказывается в центре скандалов. Так, в ходе официального визита в Вену президент Украины вышел из автомобиля BMW и пошел по красной ковровой дорожке к своему австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену, оставив супругу Елену Зеленскую одну внутри транспорта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
