Названы страны с наибольшей долей граждан старше 65 лет

Меньше всего пожилых людей проживает в Катаре (1,68%), ОАЭ (1,77%) и Замбии (1,95%). Россия расположилась на 47-м месте с долей населения старше 65 лет в 16,46%. В Белоруссии этот показатель несколько выше — 17,2%.