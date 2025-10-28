Япония и США договорились о поставках редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Тикаити подписали совместное соглашение о поставках редкоземельных металлов и укреплении цепочек поставок между странами. Документ направлен на усиление энергетической и технологической безопасности.
