Япония и США договорились о поставках редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Тикаити подписали совместное соглашение о поставках редкоземельных металлов и укреплении цепочек поставок между странами. Документ направлен на усиление энергетической и технологической безопасности.

