В Красноярске автобусы маршрута № 12 снова ходят до конечной «Совхоз Удачный»

Ранее движение автобусов было изменено из-за последствий сильного ливня — часть дороги по улице Лесной, в районе дома № 128, была повреждена. Сейчас основные восстановительные работы завершены, и дорога открыта для проезда, уточняют в красноярском дептрансе.