В Красноярске автобусы маршрута № 12 снова ходят до конечной «Совхоз Удачный»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске автобусы маршрута № 12 вернулись на привычный маршрут. С сегодняшнего утра они снова доезжают до конечной остановки «Совхоз Удачный».

Источник: НИА Красноярск

Ранее движение автобусов было изменено из-за последствий сильного ливня — часть дороги по улице Лесной, в районе дома № 128, была повреждена. Сейчас основные восстановительные работы завершены, и дорога открыта для проезда, уточняют в красноярском дептрансе.