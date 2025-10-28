Ранее движение автобусов было изменено из-за последствий сильного ливня — часть дороги по улице Лесной, в районе дома № 128, была повреждена. Сейчас основные восстановительные работы завершены, и дорога открыта для проезда, уточняют в красноярском дептрансе.
В Красноярске автобусы маршрута № 12 снова ходят до конечной «Совхоз Удачный»
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске автобусы маршрута № 12 вернулись на привычный маршрут. С сегодняшнего утра они снова доезжают до конечной остановки «Совхоз Удачный».