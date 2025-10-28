В России прокомментировали инициативу по сокращению ежегодного отпуска: стоит ли опасаться работникам

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев спрогнозировал, что в России вряд ли сократят количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Он отметил, что большинство стран мира устанавливают продолжительность отдыха в диапазоне от 20 до 30 дней.
Селезнев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что Россия традиционно формирует социальную политику по европейскому образцу, откуда и были заимствованы действующие нормы об отпусках. По его мнению, их изменение сейчас крайне маловероятно. Эксперт назвал две основные причины: такие действия вызовут широкое недовольство населения, а кроме того, в них отсутствует практический смысл. Он добавил, что у работодателей уже имеется достаточно инструментов для увеличения рабочего времени и сокращения фактического периода отдыха сотрудников.
Эксперт также обратил внимание на распространенную практику, когда сотрудники используют лишь часть отпуска, накапливая неотгулянные дни до увольнения. Он пояснил, что такой подход оказался удобным для обеих сторон. Работники получают существенную денежную компенсацию при увольнении, а работодатели экономят на выходных пособиях и дополнительных выплатах. Селезнев уверен, что ломать эту устоявшуюся негласную систему в настоящее время никто не станет.
Прежде эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская отмечала, что работа в период отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением трудового законодательства.