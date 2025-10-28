В России прокомментировали инициативу по сокращению ежегодного отпуска: стоит ли опасаться работникам

Селезнев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что Россия традиционно формирует социальную политику по европейскому образцу, откуда и были заимствованы действующие нормы об отпусках. По его мнению, их изменение сейчас крайне маловероятно. Эксперт назвал две основные причины: такие действия вызовут широкое недовольство населения, а кроме того, в них отсутствует практический смысл. Он добавил, что у работодателей уже имеется достаточно инструментов для увеличения рабочего времени и сокращения фактического периода отдыха сотрудников.