1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцев

Операторов сотовой связи обязали проверить количество номеров, которые числятся на одного гражданина. Просрочка влечет запрет оказывать услуги в части непроверенных номеров. Речь идет о тех, которые до 1 апреля 2025 года выделили операторы и предоставили в пользование абоненты из числа компаний или ИП.