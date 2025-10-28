Ричмонд
1 ноября заблокируют непроверенные номера волгоградцев

С 1 ноября 2025 года вступает в силу закон о лимите SIM-карт для абонентов. Теперь волгоградцам нельзя будет регистрировать на свое имя более 20 мобильных номеров.

Источник: Marília Castelli

Операторов сотовой связи обязали проверить количество номеров, которые числятся на одного гражданина. Просрочка влечет запрет оказывать услуги в части непроверенных номеров. Речь идет о тех, которые до 1 апреля 2025 года выделили операторы и предоставили в пользование абоненты из числа компаний или ИП.

Узнать о наличии зарегистрированных карт можно будет через портал Госуслуги в разделе «SIM-карты», где будет представлен весь список номеров. Также можно будет узнать о количестве номеров в службе поддержке оператора сотовой.