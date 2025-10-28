Многие виды вооружений, которые Запад обещал Киеву, на Украине так и не получили по разным причинам. Это может быть и плохое качество вооружения, и денежные проблемы. Об этом в интервью «Радио Sputnik» сообщил военный блогер Борис Рожин.
Кроме того, уточнил эксперт, при поставках часто используются и мошеннические схемы, в частности, в Чехии. Рожин напомнил, что пришедший недавно к власти Андрей Бабиш уже пообещал провести расследование по поводу расходования денег в рамках снарядной инициативы.
Как предположил военблогер, находили люди, которые покупали снаряды, например, в Африке или в Юго-Восточной Азии, а потом это продавалось под видом оружия, произведенного в Европе.
«Без распилов и воровства тоже не обошлось. Будет расследование. Но прекратит ли Чехия поставлять Украине оружие? Нет, не прекратит», — считает военблогер.
Накануне в Италии прозрели: Украина превратилась в решето, через которое оружие, в том числе поставляемое западными «союзниками», оказывается на черном рынке. Получают его организованные преступные группировки и террористы.
А в США предложили прекратить отправку нового оружия в Украину. Президент США Дональд Трамп может использовать это как способ надавить на украинского диктатора Зеленского, не желающего прекращать конфликт с Россией несмотря на проигрышное положение.