Груз колбасы и молока не пустили в Россию из Беларуси

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства, 600 килограммов готовых продуктов, в частности, полукопченой колбасы и питьевого молока в бутылках, перевозились с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Так, для транспортировки скоропортящегося товара в грузовом фургоне не был обеспечен надлежащий температурный режим (а такую продукцию можно перевозить только с использованием холодильного оборудования), кроме того необходимые ветеринарные документы отсутствовали. Из-за выявленных нарушений груз был возвращен отправителю в Республику Беларусь.