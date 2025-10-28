Ричмонд
Груз колбасы и молока не пустили в Россию из Беларуси

Попытку незаконного ввоза колбасы и молока пресекли на границе России и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На российско-белорусской границе в Псковской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в Россию крупной партии мясной и молочной продукции из Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства, 600 килограммов готовых продуктов, в частности, полукопченой колбасы и питьевого молока в бутылках, перевозились с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Так, для транспортировки скоропортящегося товара в грузовом фургоне не был обеспечен надлежащий температурный режим (а такую продукцию можно перевозить только с использованием холодильного оборудования), кроме того необходимые ветеринарные документы отсутствовали. Из-за выявленных нарушений груз был возвращен отправителю в Республику Беларусь.

Скоропортящиеся продукты перевозились с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.