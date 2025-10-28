Жители микрорайона в Екатеринбурге провели ночь без отопления

В результате неисправностей нарушилось теплоснабжение 124 жилых домов и 12 соцобъектов: трех школ, трех детских садов, пяти медучреждений и еще одной организации. В теплосетевой компании же сказали, что отопление не пропадало полностью, но температура воды, поступающей в батареи, упала до 40 градусов.