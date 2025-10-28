Жители микрорайона в Екатеринбурге провели ночь без отопления

«Аварию полностью устранили — заменили поврежденный участок трубопровода. Обратный [трубопровод] работал как и прежде, строения снабжали теплом по затухающей схеме», — прокомментировали произошедшее в в Екатеринбургской теплосетевой компании.
Речь идет о повреждении отопительной трубы на улице Блюхера, 46 в Екатеринбурге. Коммунальная авария случилась 27 октября 2025 года. В пятом часу вечера в МЧС поступило сообщение, что из-за повреждения трубопровода пропало тепло в жилых домах.
В результате неисправностей нарушилось теплоснабжение 124 жилых домов и 12 соцобъектов: трех школ, трех детских садов, пяти медучреждений и еще одной организации. В теплосетевой компании же сказали, что отопление не пропадало полностью, но температура воды, поступающей в батареи, упала до 40 градусов.
Последствия случившегося ощутили более 20 тыс. жителей. Среди них, по данным МЧС, четверть являются детьми. Некоторые жители заявляют, что тепло в квартирах у них полностью отсутствовало: батареи были холодные. Социально-значимые объекты во время неисправностей не меняли режима работы.
