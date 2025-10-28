Режиссер «Алисы в стране чудес» поделился воспоминаниями о Красноярске

Режиссер фильма «Алиса в стране чудес» (6+) Юрий хмельницкий приехал на премьеру в Красноярск.
Юрий Хмельницкий — родом из Красноярска. «Алиса в стране чудес» уже не первый его масштабный фильм. До этого он снял третью часть фильма «Лед». Сейчас он — режиссер с именем.
На премьере в Красноярске Юрий Хмельницкий рассказал изданию Sibnovosti.ru о впечатлениях от города.
Режиссер рассказал о том, что ему приятно возвращаться в родной и любимый Красноярск. Он давно не был в нашем городе. По его словам, Красноярск приносит самые теплые чувства и воспоминания. Особенно он любит район Университета Решетнева. Учился в там рядом в Аэрокосмической школе — было много приключений.
«Чудесным миром» для Юрия Хмельницкого стал микрорайон Пашенный, поскольку там он жил в детстве и юности. Тусовался с ребятами за гаражами, под поездами, которые и сейчас там стоят.
Хмельницкий не уверен, что тренды на сказки сохранятся и далее. По его мнению, индустрия в скором времени может трансформироваться. Но в какую сторону, пока сложно сказать.
Режиссер делает ставку, что когда-нибудь в Новый год вместо сказок выстрелит кино про зомби, и у нас появится новая волна жанров и предпочтений.
Отметим, что в «Алисе в стране чудес» снялась Аня Пересильд, а Ваня Дмитриенко, именитый красноярец, отметивший на днях 20-летие, записал OST к фильму — песню они исполнили совместно.