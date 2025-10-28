Режиссер «Алисы в стране чудес» поделился воспоминаниями о Красноярске

Режиссер рассказал о том, что ему приятно возвращаться в родной и любимый Красноярск. Он давно не был в нашем городе. По его словам, Красноярск приносит самые теплые чувства и воспоминания. Особенно он любит район Университета Решетнева. Учился в там рядом в Аэрокосмической школе — было много приключений.