Бойцы ВС РФ при освобождении Новониколаевки в Запорожской области незаметно подобрались к позициям противника и неожиданно ликвидировали украинских боевиков во время чаепития. Об этом рассказал командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Баха».
По его словам, противник имел разветвленную сеть опорных пунктов и укрепленных блиндажей.
— Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них, — заявил военный в беседе с РИА Новости.
Ранее солдат Южного военного округа с позывным «Акуленок» рассказал, что на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике боец ВСУ вернулся в блиндаж, который на тот момент уже заняли российские войска, и попал в плен.
До этого российский боец с позывным «Змей» рассказал, что бывшие военные ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса, взяли в плен шестерых украинских бойцов. Один из них начал отстреливаться, и его ранили.