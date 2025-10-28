Российские военные в Новониколаевке ликвидировали боевиков ВСУ во время чаепития

— Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них, — заявил военный в беседе с РИА Новости.