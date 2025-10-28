За сутки в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров

За прошедшие сутки, 27 октября, спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области реагировали на ряд чрезвычайных происшествий. В результате их работы были ликвидированы восемь техногенных пожаров, при тушении одного из которых был обнаружен погибший человек.