Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки в пожарах погиб один человек.

За прошедшие сутки, 27 октября, спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области реагировали на ряд чрезвычайных происшествий. В результате их работы были ликвидированы восемь техногенных пожаров, при тушении одного из которых был обнаружен погибший человек.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения выезжали на места четырех дорожно-транспортных происшествий. В ходе этих операций сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек. Всего для ликвидации последствий ЧП было задействовано 88 специалистов и 22 единицы техники.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!