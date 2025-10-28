Мошенники начали обманывать фанатов под видом свидания с кумирами

Мошенники находят жертв на сайтах официальных фан-клубов актёров или музыкантов и предлагают людям провести свидание с кумиром, убеждая их перевести деньги якобы для оплаты перелёта знаменитостей.
Аферисты при общении с фанатами представляются помощниками звёзд. Злоумышленники внушают людям, что кумир пожелал поговорить именно с ними.
После с жертвой связывается подставное лицо, которое выдаёт себя за знаменитость. При этом переписка может длиться несколько недель. В итоге мошенник, притворяющийся звездой, говорит фанату, что хочет пообщаться вживую, но просит оплатить перелёт.
Напомним, в сентябре сообщалось, что мошенник, выдававший себя за известного российского исполнителя, обманом получил 670 тысяч рублей от 38-летней жительницы Выксы в Нижегородской области. Потерпевшая познакомилась с лжеартистом через Сеть.