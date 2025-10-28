В Екатеринбурге из-за аварии нарушено теплоснабжение в 124 домах

Днем 27 октября в Екатеринбурге на улице Блюхера, 46 из-за аварии на трубопроводе нарушено теплоснабжение в 124 многоквартирных домах. В них проживает более 20 тысяч человек, из них более 5 тысяч — дети. Также пострадали три школы, пять медучреждений без круглосуточного пребывания пациентов и одно КЗУ. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.