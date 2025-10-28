Ричмонд
В Екатеринбурге из-за аварии нарушено теплоснабжение в 124 домах

В Екатеринбурге в трех школах и пяти больницах нарушено теплоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 октября в Екатеринбурге на улице Блюхера, 46 из-за аварии на трубопроводе нарушено теплоснабжение в 124 многоквартирных домах. В них проживает более 20 тысяч человек, из них более 5 тысяч — дети. Также пострадали три школы, пять медучреждений без круглосуточного пребывания пациентов и одно КЗУ. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

— Обратный трубопровод остается в работе, теплоснабжение осуществляется по затухающей схеме, — отметили в ведомстве.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в теплосетевой компании, повреждение на трубопроводе не представляет собой коммунальную аварию. Чтобы не усугубить ситуацию в холода, проблему оперативно устраняют.

На месте аварии работает бригада из 15 человек и 5 единиц техники, необходимо заменить 30 метров трубопровода под проезжей частью. Ночью 28 октября в жилых помещениях температуру опустят до 18.