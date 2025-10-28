Ричмонд
Не доремонтировали: с подрядчиком работ на омском ТЮЗе расторгли контракт

Подрядная организация не смогла выполнить свои обязательства.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Госзакупок появились изменения в статусе контракта на выполнение работ по капремонту омского ТЮЗа. Контракт с ООО «Стройцентр-Иркутск» расторгнут 21 октября.

Как говорится в пояснении к решению, причиной стали просрочка исполнения работ и неисполнение контрактных обязательств. Напомним, контракт с иркутской компанией был заключен в 2021 году, заказчиком выступал сам театр. Работы должны были закончится еще в 2023 году. Однако с тех пор сроки неоднократно переносились, а сумма ремонта выросла с 460 млн почти до миллиарда рублей.

Ранее, до того как расторгнуть контракт, театр предъявлял к подрядчику претензию в связи с просрочкой выполнения работ на 69,8 миллиона рублей.