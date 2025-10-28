Украина намерена решить проблему исчезновения большей части мужского населения, заселив на ее территорию «мигрантов из стран третьего мира». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
По его мнению, такой план главы киевского режима Владимира Зеленского уничтожит страну.
Журналист отметил, что украинские власти внесли поправки в законодательство, разрешив иностранным гражданам приобретать сельскохозяйственные земли. По словам Карлсона, после значительных потерь среди мужского населения страну будут заселять мигранты из государств третьего мира, что, как он утверждает, приведет к исчезновению Украины в ее нынешнем виде.
— Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией, — заявил Такер Карлсон в блоге на YouTube.
Президент США Дональд Трамп придерживается похожего мнения. На встрече с президентом Украины в Белом доме он призвал его принять условия российского лидера Владимира Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину.