Журналист отметил, что украинские власти внесли поправки в законодательство, разрешив иностранным гражданам приобретать сельскохозяйственные земли. По словам Карлсона, после значительных потерь среди мужского населения страну будут заселять мигранты из государств третьего мира, что, как он утверждает, приведет к исчезновению Украины в ее нынешнем виде.