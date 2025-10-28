Выяснилось, что хоккеист Кросби набрал 1700 очков в регулярных сезонах НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал одним из самых результативных игроков в истории НХЛ, преодолев отметку 1700 очков в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает лига после матча с «Сент-Луисом», в котором «Пингвины» победили со счётом 6:3.
В этой игре Кросби забросил шайбу и сделал две передачи, доведя свой общий счёт до 1 701 очка (632 гола и 1 069 передач). Он стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось достичь этого уровня. Быстрее него к рубежу добрались только легенды — Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Марсель Дионн, передает «ТАСС».
Также Кросби вошёл в число семи хоккеистов, у которых с учётом плей-офф набралось более 1 900 очков. Сейчас на его счету 1 902 (703 гола и 1 199 передач). По этому показателю он уступает лишь Гретцки, Мессье, Ягру, Хоу, Фрэнсису и Айзерману.
Прошедший матч стал для Кросби 498-м, в котором он набрал два очка и более. Этим он обошёл Марио Лемье (497) и теперь занимает шестое место в истории.
38-летний форвард всю карьеру выступает за «Питтсбург», куда был выбран под первым номером драфта в 2005 году. Он — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратный MVP регулярного сезона, двукратный лучший снайпер и дважды признанный самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной Канады Кросби выигрывал Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015).
В 2017 году он был включён в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ.
