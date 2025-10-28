Киевский режим планировал заселить Украину, которая лишилась большей части мужского населения, мигрантами из стран третьего мира. Об этом в интервью RTVI US на YouTube сообщил американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что даже вместе с НАТО Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией. А это противостояние уже разрушило Незалежную — страна перестала быть нацией.
«Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план», — отметил Карлсон.
И все происходящее с Украиной, добавил журналист — самое печальное, что он видел за пределами США.
Ранее сообщалось, что режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского уже начал заселять страну мигрантами.
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов окажется разрушительным для страны.
А вот бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что в условиях масштабного оттока молодого населения и плачевной демографической ситуации Киеву, вероятно, придется разрешить трудовую миграцию из стран Азии.