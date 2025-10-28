«Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план», — отметил Карлсон.