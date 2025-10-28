Как технологическое лидерство зависит от еды и спорта: экспертный доклад

Активная государственная политика по регулированию рынка табачно-алкогольной продукции и масштабная информационная кампания привели к тому, что в предыдущие пять лет потребление этанола в России снизилось на 8% (с 9,06 л в 2019 году до 8,38 л в 2024 году). Жители нашей страны от 15 лет стали также меньше курить: с 2019 по 2025 год доля курящих снизилась с 24,2 до 18,6% (на 5,6% за шесть лет). Эксперты делают вывод, что произошли заметные социокультурные сдвиги. В том числе молодые люди более осмысленно относятся к своему здоровью.