Как технологическое лидерство зависит от еды и спорта: экспертный доклад

Самый ценный ресурс для достижения любой цели, в том числе технологического лидерства, — это люди. А им для создания новых идей и разработок, выполнения рутинных обязанностей, да и просто для полноценной жизни необходимо находиться в хорошей форме. АНО «Национальные приоритеты» и Пироговский Университет подготовили доклад «Здоровье нации как стратегический ресурс для технологического лидерства: вызовы и решения». Эксперты убеждены, что необходимо сместить фокус на превентивные меры — здоровый образ жизни, физическую активность, правильное питание. Добиться устойчивого результата помогут совместные усилия государства, бизнеса и самих людей.
Сменить установки.
Недостаток движения, стресс, выгорание, вредная еда могут привести к серьезным проблемам. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, в большинстве случаев вызванные неправильным образом жизни и вредными привычками, — основные причины смертности в России. В связи с этим авторы экспертного доклада подчеркивают: нужно повысить приоритет физической активности, здорового режима и питания.
Запретительные меры, похоже, исчерпали свой потенциал, поэтому необходимо строить долгосрочную стратегию, основанную на просвещении. Наиболее важная задача — сформировать личную ответственность каждого человека за свое здоровье. Для смены образа жизни нужно менять привычные установки, и это непросто. Однако, как показывает опыт борьбы с алкогольной и никотиновой зависимостями, вполне осуществимо.
Активная государственная политика по регулированию рынка табачно-алкогольной продукции и масштабная информационная кампания привели к тому, что в предыдущие пять лет потребление этанола в России снизилось на 8% (с 9,06 л в 2019 году до 8,38 л в 2024 году). Жители нашей страны от 15 лет стали также меньше курить: с 2019 по 2025 год доля курящих снизилась с 24,2 до 18,6% (на 5,6% за шесть лет). Эксперты делают вывод, что произошли заметные социокультурные сдвиги. В том числе молодые люди более осмысленно относятся к своему здоровью.
Эксперты отметили специфические проблемы людей разных поколений, которые мешают им вести более здоровый образ жизни, и предложили решения. Общим для всех возрастных групп оказался недостаток мотивации. Стимулировать людей поможет создание поддерживающей среды, в первую очередь на уровне государства.
Слишком доступная энергия.
Основные факторы неправильного образа жизни современного человека — пищевые привычки и недостаток движения, которые вызывают не только ожирение, но и до 80% случаев заболеваний суставов, до 40% некоторых онкозаболеваний, до 48% случаев бесплодия у женщин, до 80% сахарного диабета 2-го типа и до 50% заболеваний сердца.
По данным Всероссийского союза пациентов, примерно у 25 млн человек в России диагностировано ожирение — это почти четверть взрослого населения и около 2% детского.
Алексей Осташ, начальник отдела общественного питания и туристических услуг ООО «Энергоатоминвест», вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров по корпоративному и социальному питанию, подчеркнул: «Говоря об изменении стиля питания людей, важно понимать, что идет изменение вообще темпа жизни. И ожирение — это эпидемия, потому что у нас изменилась структура жизни. Мы не добываем продукты, мы их покупаем, они доступны, переработаны и уже абсолютно легко усвояемы. У нас энергия превалирует в питании над активностями, поэтому для борьбы с ожирением в первую очередь должны быть созданы условия для затраты энергии».
Неполноценный рацион, с одной стороны, может быть избыточным, с другой — дефицитным, не содержать необходимых микроэлементов. Недостаток йода, например, не лучшим образом отражается на перспективах молодых людей стать родителями.
Анатолий Хитров, биолог, член Совета по развитию микробиологической промышленности и биотехнологий при Министерстве промышленности РФ, подчеркнул: «Неполноценность продуктов и связанные с этим дефициты многих элементов, в частности йода, есть основная проблема бесплодия у многих мужчин и женщин. Так, 90% моих пациентов приходят с проблемами щитовидной железы, которые вызваны дефицитом йода, селена, цинка и других сопутствующих элементов, важных для нормальной работы щитовидной железы. Это очень частая причина того, что семьи не могут завести ребенка и женщины прибегают к процедурам ЭКО».
Преодолеть барьеры.
Эксперты определили три центра ответственности по отношению к здоровому образу жизни: государственный, от которого зависят основные правила, корпоративный — усилия работодателей по поддержанию здоровья своих сотрудников, а также личный — это выбор самого человека.
В докладе исследуются основные препятствия на пути к ЗОЖ и способы их преодоления. На первом месте оказалась понятийная неоднозначность: проще говоря, не все понимают, что подразумевается под здоровым образом жизни.
Согласно опросу ВЦИОМ, 88% россиян считают, что соблюдают принципы ЗОЖ. При этом 53% уверены, что придерживаются их всегда, 35% респондентов — иногда, остальные признали, что их образ жизни скорее нездоровый. Однако, по данным Росстата, доля россиян, ведущих ЗОЖ, который предполагает, что человек не курит и не принимает наркотические вещества, правильно питается, не злоупотребляет алкоголем и занимается спортом, в 2024 году составила всего 9,7%, но это на 0,6% выше, чем в 2023-м.
Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, делает вывод: «Опрос про ЗОЖ, который мы проводим среди россиян, не всегда отражает реальность, так как люди основываются на субъективных представлениях о здоровье и полезных привычках. Это не является плохим показателем, поскольку демонстрирует ценность здорового образа жизни самого по себе».
Важный аспект — регулирование пищевой среды. В докладе перечислены предлагаемые меры: ограничить рекламу фастфуда и других вредных продуктов, регулировать использование терминов, чтобы они не вводили потребителя в заблуждение, разработать в точках продаж простую навигацию по здоровой продукции.
Елена Симоненко, научный сотрудник НИИ детского питания — филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат технических наук, пояснила: «Кто-то рекламирует чистый состав продуктов, кто-то ставит GDA-маркировку. Это не вносит ясности, а, наоборот, путает людей, поскольку уровень нутрициологической грамотности у наших граждан пока не позволяет разбираться в составах продуктов. Мы стремимся, чтобы весь ретейл, все торговые сети придерживались единой методологии, которая простыми способами помогает подсказывать потребителям, какие товары более здоровые и качественные. Например, обращать внимание на состав или специальные полки в магазинах, где собраны товары для правильного и сбалансированного питания».
Еще один барьер на пути к здоровому образу жизни для многих россиян — недостаточное количество доступных источников релевантной информации, в частности цифровых сервисов, которые помогали бы наблюдать за собственным здоровьем или напоминали о регулярной диспансеризации.
Один из таких успешно реализованных проектов — официальный портал Минздрава России о здоровье, где собрана информация о методах профилактики, есть удобный медицинский навигатор, справочник заболеваний и другие возможности.
Хорошим потенциалом обладают и праздники здоровья, например Неделя ЗОЖ в России, когда по всей стране проходят лекции, мастер-классы, спортивные эстафеты. Популярность физкультуры и активного образа жизни повышают и такие всероссийские акции, как «Кросс нации», «Лыжня России».
Владимир Волошин, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN, привел примеры удачных отечественных цифровых решений для здоровья и спорта. Это глюкометр «Сателлит Плюс» (компания «ЭЛТА») — аппарат для измерения уровня глюкозы с функцией памяти; система мониторинга сердечного ритма «КардиоКАРТА» (компания «КардиоКварк»); сервис телемедицины «СберЗдоровье»; приложение-трекер для занятий спортом «МойФитнес.РФ», где уже полмиллиона пользователей.
Здоровье вне возраста.
Авторы доклада уделили внимание и специфическим для разных возрастных групп проблемам, которые стоят на пути к здоровому образу жизни. Для людей старшего возраста это одиночество, а также недостаток активности и впечатлений. В качестве возможных решений эксперты предлагают опираться на уже существующие примеры и развивать образовательные проекты, клубы по интересам, службы психологической помощи, развитие «серебряного» волонтерства.
Так появилось отделение экстренной психологической помощи людям старшего возраста в Комплексном центре социального обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга. Центр организует надомную помощь, групповые занятия, индивидуальные консультации дома и по телефону.
Проект «Серебряное волонтерство», который развивается по всей стране, позволяет людям старшего поколения быть полезными: они заботятся о подопечных приютов и детских домов, о пациентах хосписов.
Эксперты отмечают, что многим из нас недостает знаний о том, что можно замедлить старение — физиологическую и когнитивную деградацию, и как это сделать. Они предлагают информировать общество о проблемах старшего возраста и возможностях улучшить здоровье с помощью физкультуры и правильного питания, рассказывать о полезных продуктах, а также поддерживать предпринимателей, развивающих оздоровительные проекты для пожилых людей.
Юлия Котовская, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра, подчеркнула: «Важно продвигать идею, что принципы ЗОЖ распространяются на всю жизнь. Необходимо показывать и объяснять людям, что содержание здорового образа жизни меняется с возрастом: например, подходы к питанию корректируются. То же касается физической активности: если для молодежи характерны одни формы и интенсивность нагрузок, то для пожилых — другие».
В качестве примера, объединяющего возможности для поддержания ментального и физического здоровья, авторы приводят проект «Московское долголетие». Людям старшего возраста предлагают занятия спортом, от скандинавской ходьбы до танцев, экскурсии и образовательные курсы, в том числе изучение иностранных языков.
Анатолий Хитров, учредитель компании Vertera, член Совета по развитию микробиологической промышленности и биотехнологий, отметил существенную разницу в оценке собственного здоровья: среди участников «Московского долголетия» 55% высоко оценивают состояние своего здоровья, а среди тех, кто не присоединился к программе, таких всего 46%.
В школе, на работе и дома.
Авторы доклада подчеркивают важную роль учебных заведений и компаний-работодателей в формировании модели здорового поведения. Люди усваивают основные принципы в школе, на работе и переносят их в повседневную жизнь.
Один из примеров успешной заботы о здоровье студентов и преподавателей привела эндокринолог Евгения Соколова, руководитель магистратуры Public Health Sciences Университета ИТМО.
Эксперт рассказала: «В ИТМО мы ;не просто говорим о здоровье и качестве жизни, мы проводим исследования и эксперименты, в том числе с питанием и полезными перекусами. Эту инициативу продвигают и наши магистранты программы Public HealthSciences. Нам важно смотреть шире: собирать данные через разные инструменты и опросники, чтобы понимать, какие возможности есть у студентов и сотрудников для качественного питания. Привычки, которые формируются здесь, в университете, остаются с человеком надолго и влияют на его здоровье уже за пределами вуза, а в долгосрочной перспективе — и на здоровье нации».
Во время кампании в столовых сотрудников и студентов информируют о «правиле тарелки» — легком способе соблюдать баланс питательных веществ в порции. В коворкингах ИТМО анализируют пищевые привычки студентов, а по результатам корректируют ассортимент в вендинговых автоматах. В ИТМО реализуют и другие оздоровительные проекты.
Дмитрий Комендантов, директор по работе с госсектором VK, рассказал, как в компании прививают сотрудникам здоровые привычки: «У нас в офисе ВК есть собственный спортивный зал. Также каждый сотрудник в конце года получает компенсацию на занятия спортом, которую может реализовать в любом фитнес-центре или с тренером. Стоимость компенсации примерно равна годовому абонементу в клубе среднего уровня. И эта опция довольно востребована — ею пользуется примерно половина сотрудников. Еще мы развиваем корпоративный спорт: беговые клубы, игровые виды спорта — в эти активности вовлечены примерно 1,5 тысячи сотрудников».
В компании «Росатом» корпоративные обеды готовят по принципам здорового питания: исключили из меню жареное, соблюдают в каждом меню баланс белков, жиров и углеводов в расчете на порцию. Среди сотрудников проводят разъяснительные беседы, а также ведут мониторинг пищевых привычек.
Не менее важна психологическая помощь для сохранения здоровья сотрудников. Банк ПСБ, например, тестирует службу по методу ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ). Кроме того, в банке уделяют особое внимание созданию доброжелательной атмосферы в коллективе.
Психофизиологическая служба, в которой работают 500 специалистов, создана в РЖД. Психологи сопровождают машинистов и проводят регулярный мониторинг выгорания среди всех сотрудников.
«Мы не выпускаем в рейс специалистов с высоким уровнем стресса», — объясняет Виктория Мадьянова, директор Академии «РЖД-Медицина».
«Металлоинвест» добился снижения внезапной смертности на рабочем месте в четыре раза за счет расширенной диспансеризации с оценкой 40+ параметров здоровья. «Каждый третий работник проходит осмотры 8−10 раз в месяц, — отмечает Максим Кравченко, начальник управления компании. — После выявления проблемы мы обеспечиваем маршрутизацию через систему ОМС или ДМС».
В 2024 году лишь у 40% компаний были программы поддержки здоровья сотрудников. Около половины компаний готовы их внедрять, но им недостает знаний.
Лариса Паутова, управляющий директор «Общероссийского общественного фонда», предложила повысить прозрачность корпоративных программ здравоохранения через публичную отчетность — так компании будут обмениваться опытом. Также эксперт считает нужным ввести рейтинги компаний с учетом их вклада в здоровье сотрудников, поощряя лучших льготами.
По данным Росстата на 2024 год, кадровый голод ощущают 91% предприятий, а потребность в работниках составляет 2,2 млн человек. Авторы доклада делают вывод: здоровье нации становится стратегическим ресурсом, определяющим экономическую устойчивость, инновационный потенциал и демографическое будущее России. Одна из национальных целей — к 2036 году увеличить долю людей, ведущих ЗОЖ, до 15%.
Забота о здоровье жителей нашей страны, в том числе популяризация ЗОЖ, в числе основных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аналитический доклад подготовлен на основе экспертных интервью компанией «ЦСП “Платформа”».