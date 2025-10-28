Ричмонд
Объяснено, почему Лев Лещенко отказался от больших концертов и корпоративов

83-летний народный артист России Лев Лещенко больше не проводит масштабные сольные выступления и сократил число корпоративов до двух в месяц.

Как сообщает телеграм-канал Mash, певцу стало тяжело выходить на сцену из-за проблем со спиной и одышки.

Теперь артист поёт под фонограмму и выступает не дольше 40 минут — обычно исполняет около десяти песен. Всё это время он вынужден сидеть на стуле, так как стоять во время концерта ему уже сложно. По словам близких, Лещенко считает недопустимым выходить в таком состоянии на большие площадки.

Певец не выезжает за пределы Москвы, чтобы не рисковать здоровьем. Его райдер предельно скромный — вода, чай, кофе и бутерброды. Гонорар за выступление составляет около 2,5 миллиона рублей. Он обходится без охраны и роскошного транспорта.

Как отмечают знакомые артиста, Лещенко продолжает выходить на сцену не ради денег, а потому что не может без этого жить. Однако он тщательно дозирует количество концертов, чтобы не сорвать голос.

Сам Лев Валерианович подтвердил Mash, что от крупных сольников окончательно отказался и возвращаться к ним не планирует.

