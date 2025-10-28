Топ-5 главных новостей в Молдове 28 октября 2025: В Молдову идет аномальное тепло до +22 градусов; семью экс-депутата Рады Украины со скандалом высадили в Кишиневе из самолета; почему граждан Молдовы с трудом пускаю

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 28 октября 2025:
1. Резкое потепление до +22 градусов идёт в Молдову: Такого аномально жаркого конца октября синоптики не помнят.
2. Скандал в аэропорту Кишинева: Семью бывшего украинского депутата высадили из самолёта.
3. Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.
4. Премьер Молдовы Александр Мунтяну представил будущих членов нового правительства, чьи имена народу не известны: Кто эти люди.
5. Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.
Министр энергетики Дорин Жунгиету выступил с однозначным заявлением: предпосылок для пересмотра тарифов на электроэнергию в сторону уменьшения… нет (далее…).
Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.
Впервые в истории страны торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным (далее…).
Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.
Подробности взрыва во Флорештах: пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей (далее…).