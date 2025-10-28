Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 28 октября 2025:

1. Резкое потепление до +22 градусов идёт в Молдову: Такого аномально жаркого конца октября синоптики не помнят.

2. Скандал в аэропорту Кишинева: Семью бывшего украинского депутата высадили из самолёта.

3. Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.

4. Премьер Молдовы Александр Мунтяну представил будущих членов нового правительства, чьи имена народу не известны: Кто эти люди.

5. Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

