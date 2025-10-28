Стала известна судьба пантеры, напавшей на 3-летнего мальчика в цирке Ангарска

Пантера, которая укусила ребенка, живет в иркутском зоопарке. Напомним, 28 октября 2024 года в цирке Ангарска произошло страшное — отец хотел сфотографировать своего трехлетнего сына с пантерой, которая тут же его искусала. Мальчик плакал, все его лицо было в глубоких ранах. Пострадавшему наложили швы на лоб и висок.
Все это время было неизвестно, куда делась сама дикая кошка. Ведь сотрудники цирка заявили, что у них нет пантеры.
— Злобная пантера теперь живёт в зоопарке столицы Приангарья. Хищника прозвали Тортик. Его долго лечили и оформляли документы, — уточнили в пресс-службе зоопарка.
Известно, что сейчас пантера не проявляет агрессии и постепенно привыкает к людям.
