Стала известна судьба пантеры, напавшей на 3-летнего мальчика в цирке Ангарска

Пантера, которая укусила ребенка, живет в иркутском зоопарке. Напомним, 28 октября 2024 года в цирке Ангарска произошло страшное — отец хотел сфотографировать своего трехлетнего сына с пантерой, которая тут же его искусала. Мальчик плакал, все его лицо было в глубоких ранах. Пострадавшему наложили швы на лоб и висок.