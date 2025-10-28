Mash: Лев Лещенко отказался от больших концертов из-за одышки и больной спины

Народный артист России Лев Лещенко отказался от больших сольных концертов и сократил количество корпоративов до двух в месяц, поскольку ему тяжело выступать из-за одышки и больной спины. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
— 83-летний Лев Валерианович поет под фонограмму и максимум 40 минут — это не больше 10 песен. Готов на два корпоратива в месяц, — говорится в публикации.
Уточняется, что из-за больной спины артисту практически постоянно приходится сидеть на стуле во время выступления.
В райдере Лещенко — вода, чай-кофе, бутерброды. Гонорар за выступление — 2,5 миллиона рублей. В разговоре с Telegram-каналом певец подтвердил, что больше не планирует давать большие концерты.
Ранее Лев Лещенко в ответ на предложение начать изучать его песни в школах отметил, что сам учился на композициях великих певцов. По словам артиста, ему будет приятно, если школьники будут изучать его песни на уроках.
Он также заявлял, что требовать от артистов на безвозмездной основе выступать на патриотических мероприятиях, в том числе в честь Дня Победы, неправильно, поскольку для многих из них музыка является единственным источником дохода.