Конкурс профессионального мастерства среди водителей прошёл в Иркутске

В Иркутске прошёл ежегодный конкурс водительского мастерства, приуроченный к празднованию Дня автомобилиста. В соревнованиях приняли участие 9 команд, в том числе представители МКУ «Транспортно-эксплуатационная служба». Участники демонстрировали свои навыки в двух этапах. В теоретическом нужно было продемонстрировать знание ПДД, а в практическом — продемонстрировать навыки владения транспортными средствами.
Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, по итогам соревнований первое место заняла команда иркутской автошколы ДОСААФ, второе место досталось представителям «Облкоммунэнерго», а третье — команде, представляющей один из банков города. Команда МКУ «Транспортно-эксплуатационная служба» заняла четвёртое место. Победителями конкурса стали инструкторы ДОСААФ Алексей Беляевский и Максим Михалёв — они имеют водительский стаж 25 лет и 23 года соответственно.
«Участие в таких конкурсах — это всегда большая ответственность, но, вместе с тем, это и очень интересно, — делится Алексей Беляевский. — Мы волновались, потому что впервые выступали в составе команды на столь серьёзных состязаниях. Тем не менее, смогли собраться, поддержали друг друга и показали настоящий профессионализм. Победа — доказательство того, что слаженная работа приводит к успеху».