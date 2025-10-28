Ричмонд
Суд обязал департамент Самары снести аварийные дома на улице Гаванской

Прокуратура Куйбышевского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства и выявила, что дома № 9 и № 36 лит. А на улице Гаванской признаны аварийными и подлежат сносу.

Источник: Freepik

Хотя все жильцы уже расселены, работы по демонтажу зданий и уборке территории от строительного мусора проведены не были. В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления с требованием обязать городской Департамент управления имуществом организовать снос.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Исполнительные документы уже направлены в органы принудительного исполнения.

Контроль за сносом аварийных домов и приведением прилегающей территории в нормативное состояние останется на постоянном контроле прокуратуры до полного устранения нарушений.