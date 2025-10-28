Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата

Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, стало первым в истории глобальным договором, объединившим усилия всех стран мира для борьбы с изменением климата. Его основная цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и предотвратить превышение глобальной средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками этого соглашения являются 198 стран, включая Россию.