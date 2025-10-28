Ричмонд
Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата

Обществу не удалось избежать превышения температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия в ближайшие несколько лет, отметил Антониу Гуттериш.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к изменению текущей политики в области климата, чтобы предотвратить возникновение критических ситуаций в будущем. В интервью изданию Guardian он подчеркнул, что человечество не смогло избежать превышения температурного порога в 1,5 градуса Цельсия в ближайшие годы.

«Необходимо срочно изменить курс, чтобы минимизировать выбросы и избежать критических ситуаций», — отметил Гутерриш. «Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну, но это реальный риск, если мы не предпримем меры по сокращению выбросов в ближайшее время».

Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, стало первым в истории глобальным договором, объединившим усилия всех стран мира для борьбы с изменением климата. Его основная цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и предотвратить превышение глобальной средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками этого соглашения являются 198 стран, включая Россию.

Ранее завкафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета Сергей Добролюбов сообщил, что повышение уровня мирового океана к 2100 году, согласно самым жестким прогнозам, не превысит одного метра.

