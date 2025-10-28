Выяснилось, какая погода ждёт россиян в ноябре 2025 года

На юге страны ожидается настоящая непогода. В Краснодарском крае прогнозируются ливни и штормовой ветер, а в Крыму, Ростовской и Ставропольской областях — постепенное похолодание. В континентальных районах ночью температура может опускаться до −5…-8 градусов, но к концу месяца погодная ситуация стабилизируется. В Сочи днём будет до 17−18 градусов, хотя вода в море уже прохладная для купания.