Выяснилось, какая погода ждёт россиян в ноябре 2025 года

Ноябрь 2025 года, по прогнозам метеорологов, принесёт России аномальные погодные условия — резкие перепады температур, сильные осадки и нестабильное давление. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В Москве первая половина ноября будет преимущественно облачной, с периодическими дождями. Во второй половине месяца прогнозируется установление антициклона, повышение давления на 10−15 мм ртутного столба и прояснения. Осадков станет меньше, ветер будет слабым, а температура останется на 1−1,5 градуса выше нормы. Ночами ожидается похолодание, но без сильных морозов.
В Санкт-Петербурге погода окажется схожей, однако вероятность осадков там значительно выше — около 80%. Давление будет близким к норме, а циклоны принесут дожди и порывистый ветер.
На юге страны ожидается настоящая непогода. В Краснодарском крае прогнозируются ливни и штормовой ветер, а в Крыму, Ростовской и Ставропольской областях — постепенное похолодание. В континентальных районах ночью температура может опускаться до −5…-8 градусов, но к концу месяца погодная ситуация стабилизируется. В Сочи днём будет до 17−18 градусов, хотя вода в море уже прохладная для купания.
В Сибири, особенно в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, температура резко повысится после холодного октября, когда уже шёл снег. В то же время на Дальнем Востоке сохранится циклоническая активность — ожидаются сильные осадки, но к концу ноября появятся солнечные дни.
Самой мягкой и комфортной погода будет на западе страны. В Калининграде ноябрь обещает быть тёплым, но дождливым — осадки будут частыми, хотя температура останется выше средней сезонной нормы.
Метеорологи предупреждают: месяц станет переменчивым и контрастным, а резкие изменения температуры и давления могут стать испытанием даже для тех, кто привык к осенним капризам российской погоды.
