Венгрия начала в ЕС поиски сторонников для дружбы против Украины: кто может войти в альянс

Politico: Венгрия хочет создать в Евросоюзе альянс укроскептиков.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия намерена создать в Евросоюзе альянс, члены которого скептически относятся к Украине. Объединить усилия Будапешт надеется с Чехией и Словакией. Об этом со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана сообщает Politico.

«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — говорится в публикации.

Советник отметил, что в планах у Орбана согласовать свои позиции по Украине до декабрьского саммита ЕС с Андреем Бабишем, лидером движения ANO («Акция недовольных граждан»), и словацким премьером Робертом Фицо.

Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не состоятся при нынешнем правительстве Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Ранее сам венгерский премьер заявил, что общество в его стране не готово жертвовать своими жизнями ради конфликта на Украине и опасается превращения этого конфликта в затяжную и разрушительную войну, подобную афганской.

