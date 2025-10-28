Венгрия начала в ЕС поиски сторонников для дружбы против Украины: кто может войти в альянс

Венгрия намерена создать в Евросоюзе альянс, члены которого скептически относятся к Украине. Объединить усилия Будапешт надеется с Чехией и Словакией. Об этом со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана сообщает Politico.
«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — говорится в публикации.
Советник отметил, что в планах у Орбана согласовать свои позиции по Украине до декабрьского саммита ЕС с Андреем Бабишем, лидером движения ANO («Акция недовольных граждан»), и словацким премьером Робертом Фицо.
Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не состоятся при нынешнем правительстве Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
Ранее сам венгерский премьер заявил, что общество в его стране не готово жертвовать своими жизнями ради конфликта на Украине и опасается превращения этого конфликта в затяжную и разрушительную войну, подобную афганской.