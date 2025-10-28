Скандал на соревнованиях по фигурному катанию разгорелся из-за плюшевой ракеты

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента, произошедшего во время этапа Гран-при в Китае. После выступления китайского дуэта Жэнь Цзюньфэя и Син Цзянина на ледовую арену была брошена плюшевая игрушка, выполненная в виде ракеты «Дунфэн-61».