Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал на соревнованиях по фигурному катанию разгорелся из-за плюшевой ракеты

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента, произошедшего во время этапа Гран-при в Китае.

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента, произошедшего во время этапа Гран-при в Китае. После выступления китайского дуэта Жэнь Цзюньфэя и Син Цзянина на ледовую арену была брошена плюшевая игрушка, выполненная в виде ракеты «Дунфэн-61».

Спортсмены подобрали предмет и продемонстрировали его телекамерам в период ожидания судейских оценок.

В официальном заявлении ISU подтвердил осведомленность о ситуации, отметив, что среди традиционных подарков для фигуристов оказался неподобающий предмет. Представители организации выразили сожаление по поводу случившегося и пообещали провести тщательное разбирательство для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что Бублик не пожал руку Попырину после матча на турнире в Париже.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.