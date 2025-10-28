Скандал на соревнованиях по фигурному катанию разгорелся из-за плюшевой ракеты

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента, произошедшего во время этапа Гран-при в Китае. После выступления китайского дуэта Жэнь Цзюньфэя и Син Цзянина на ледовую арену была брошена плюшевая игрушка, выполненная в виде ракеты «Дунфэн-61».
Спортсмены подобрали предмет и продемонстрировали его телекамерам в период ожидания судейских оценок.
В официальном заявлении ISU подтвердил осведомленность о ситуации, отметив, что среди традиционных подарков для фигуристов оказался неподобающий предмет. Представители организации выразили сожаление по поводу случившегося и пообещали провести тщательное разбирательство для выяснения всех обстоятельств инцидента.
