«Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге вернется на историческое место

«В минувшие выходные строительные работы вышли на завершающий этап — рабочие уложили щебеночную подушку для укрепления фундамента и приступили к непосредственной установке отреставрированных клавиш», — сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу застройщика.
«Памятник клавиатуре», созданный художником Анатолием Вяткиным, уже через несколько дней вернется на свое законное место — на набережную Исети. Именно там екатеринбуржцы привыкли его лицезреть.
Во время реставрационных работ клавиши очистили от накопившихся слоев краски — теперь они имеют первоначальный внешний вид. Всего в памятнике 104 кнопки, каждая из которых весит от 100 до 500 килограммов.
Памятник создан 20 лет назад и за это время стал неотъемлемой частью культуры Екатеринбурга. Горожане имеют устойчивые традиции, связанные с «Памятником клавиатуре»: кто-то приходит к нему, чтобы загадать желание, а уральские айтишники каждый год проводят возле него турнир по метанию компьютерных мышек.
