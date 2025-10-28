«Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге вернется на историческое место

Памятник создан 20 лет назад и за это время стал неотъемлемой частью культуры Екатеринбурга. Горожане имеют устойчивые традиции, связанные с «Памятником клавиатуре»: кто-то приходит к нему, чтобы загадать желание, а уральские айтишники каждый год проводят возле него турнир по метанию компьютерных мышек.