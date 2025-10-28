«Проделан большой объем работ»: Алексей Текслер рассказал о строительстве детского хирургического корпуса

Проект реализуется по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Хирургический корпус площадью почти 56 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 300 коек, включая 230 мест для пациентов хирургического профиля и 70 коек для отделения детской онкогематологии. Медицинский центр предназначен для оказания высокотехнологичной помощи детям не только Челябинской области, но и соседних регионов.