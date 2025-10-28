«Проделан большой объем работ»: Алексей Текслер рассказал о строительстве детского хирургического корпуса

В Челябинске построены уже несколько этажей нового корпуса Областной детской клинической больницы. О ходе работ рассказал губернатор Алексей Текслер.
— Центр будет крупнейшим в Уральском федеральном округе, — отметил глава региона. — Уже проделан большой объем работ. Мы держим строительство на особом контроле.
Проект реализуется по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Хирургический корпус площадью почти 56 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 300 коек, включая 230 мест для пациентов хирургического профиля и 70 коек для отделения детской онкогематологии. Медицинский центр предназначен для оказания высокотехнологичной помощи детям не только Челябинской области, но и соседних регионов.
В здании разместятся 16 современных операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи. Появятся и новые направления, такие как хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов и костного мозга.
Уникальной особенностью проекта станет сад на крыше площадью более тысячи квадратных метров с прогулочными зонами и игровыми площадками.