За неделю система-112 Ростовской области приняла более 65 тысяч вызовов

Единая дежурно-диспетчерская служба «Система-112» Ростовской области обработала за последнюю неделю свыше 65 тысяч обращений от жителей региона. Такой статистикой поделились в ДПЧС Ростовской области.
Более 10,4 тысяч звонков поступили по вопросам экстренной медицинской помощи. Еще семь тысяч вызовов были связаны с аварийными ситуациями в жилищно-коммунальном хозяйстве, а 3,2 тысячи обращений потребовали переадресации в органы внутренних дел. Остальные вызовы были направлены пожарным, спасателям, газовой службе и другим оперативным подразделениям.
Помимо экстренных случаев, операторы системы-112 за неделю обработали значительный объем справочной информации, ответив более чем на 17 тысяч вопросов. Также была обеспечена доступность сервиса для людей с нарушением слуха: за отчетный период было принято 323 SMS-сообщения.
