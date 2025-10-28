Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю система-112 Ростовской области приняла более 65 тысяч вызовов

За минувшую неделю в Ростовской области более десяти тысяч раз дончане вызывали «скорую».

Источник: Комсомольская правда

Единая дежурно-диспетчерская служба «Система-112» Ростовской области обработала за последнюю неделю свыше 65 тысяч обращений от жителей региона. Такой статистикой поделились в ДПЧС Ростовской области.

Более 10,4 тысяч звонков поступили по вопросам экстренной медицинской помощи. Еще семь тысяч вызовов были связаны с аварийными ситуациями в жилищно-коммунальном хозяйстве, а 3,2 тысячи обращений потребовали переадресации в органы внутренних дел. Остальные вызовы были направлены пожарным, спасателям, газовой службе и другим оперативным подразделениям.

Помимо экстренных случаев, операторы системы-112 за неделю обработали значительный объем справочной информации, ответив более чем на 17 тысяч вопросов. Также была обеспечена доступность сервиса для людей с нарушением слуха: за отчетный период было принято 323 SMS-сообщения.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!