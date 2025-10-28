За неделю система-112 Ростовской области приняла более 65 тысяч вызовов

Более 10,4 тысяч звонков поступили по вопросам экстренной медицинской помощи. Еще семь тысяч вызовов были связаны с аварийными ситуациями в жилищно-коммунальном хозяйстве, а 3,2 тысячи обращений потребовали переадресации в органы внутренних дел. Остальные вызовы были направлены пожарным, спасателям, газовой службе и другим оперативным подразделениям.