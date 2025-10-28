В РПЦ назвали «зашкваром» отказ от церкви из-за авто у священников

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рыбачье, иерей Игорь Сильченков, во время проповеди раскритиковал тех, кто оправдывает нежелание посещать церковь дорогими автомобилями священнослужителей.
По его словам, сегодня, когда в интернете доступно много открытых выступлений священников, каждый знает, зачем нужно приходить в храм, однако многие по-прежнему ищут оправдания, чтобы этого не делать.
Сильченков подчеркнул, что оправдывать отказ от посещения храма тем, что священник ездит на дорогой машине, это «зашквар». Он отметил, что подобные оправдания лишь прикрывают внутреннюю духовную слабость.
Настоятель добавил, что если человек понимает смысл происходящего, но все же не приходит в храм, то честнее признать, что причина кроется не в священниках, а в собственной привязанности к греху. По его словам, только такое признание можно считать по-настоящему достойным.
— Врать, что в храм не хожу из-за машины священника, — просто постыдно. Как говорят, зашквар. Ниже всякого достоинства, — заявил священник во время проповеди, доступной на YouTube.
Покаяние — важная часть духовного пути в жизни каждого человека, однако этот процесс многими остается не до конца понятным. Суть покаяния и его значение для православных раскрыл священник РПЦ Николай Савченко.