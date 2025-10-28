Трамп и премьер Японии Такаити подписали соглашение о редкоземельных минералах

Трансляцию церемонии подписания в реальном времени осуществлял Белый дом через свою официальную страницу в социальной сети X. Япония и Соединенные Штаты заключили соглашение, которое, как заявлено, должно реализовать «новую золотую эру» в двусторонних отношениях.