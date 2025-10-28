Трамп и премьер Японии Такаити подписали соглашение о редкоземельных минералах

Американский президент Дональд Трамп и японский премьер-министр Санаэ Такаити подписали соглашение, которое направлено на организацию поставок редкоземельных минералов. Документ также предусматривает укрепление общих цепочек поставок между двумя странами.
Трансляцию церемонии подписания в реальном времени осуществлял Белый дом через свою официальную страницу в социальной сети X. Япония и Соединенные Штаты заключили соглашение, которое, как заявлено, должно реализовать «новую золотую эру» в двусторонних отношениях.
Трамп находится на территории Японии с официальным визитом, который продлится три дня. В понедельник американский лидер провел запланированную встречу с императором Японии Нарухито.
Накануне Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но переговоры состоятся только при условии, если Ким Чен Ын сам заинтересован в этом.