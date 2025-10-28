Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

Венесуэла объявит о прекращении энергетического сотрудничества с Тринидадом и Тобаго, в том числе текущих и перспективных совместных проектов в газовой сфере. Причиной стало изменение политического курса нового правительства островного государства, которое сблизилось с США. Об этом пишет агентство Reuters.
Как сообщается, Каракас намерен направить официальный запрос в офис президента Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой о прекращении действия широкого соглашения о сотрудничестве в области энергетики. Под угрозой сейчас оказался срыв ключевого проекта — разработка газового месторождения «Дракон» с запасами 4,2 трлн куб. футов.
«У нас есть свои планы по развитию экономики как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах», — приводит агентство слова премьер-министра Тринидада и Тобаго Камалы Персад-Биссесар.
Как отмечается, отношения обострились из-за проамериканской позиции новых властей Тринидада и Тобаго. Венесуэла также раскритиковала получение Тринидадом лицензии США на проект «Дракон», считая это вмешательством в свои внутренние дела.
Накануне эсминец ВМС США прибыл в Тринидад и Тобаго, расположенный всего в нескольких милях от побережья Венесуэлы. Все это произошло на фоне угроз Дональда Трампа, заявившего, что американские военные начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле.