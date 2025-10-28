Ричмонд
В Перми полиция экстренно сняла с поезда 41-летнего жителя Костромы

Ему отказали в проезде в транспорте.

Источник: Пермский ЛО МВД России на транспорте

Полиция экстренно сняла с поезда 41-летнего жителя Костромской области в Перми, сообщает Пермский линейный отдел МВД на транспорте.

Инцидент произошёл в краевой столице вечером 26 октября. Дежурная часть пермской транспортной полиции получила сообщение о проблемах с одним из пассажиров поезда «Санкт-Петербург — Екатеринбург». Когда состав прибыл на станцию Пермь II, к нему выдвинулся наряд полиции.

Сотрудники МВД выяснили, что виновником инцидента оказался 41-летний житель Костромской области. Во время поездки мужчина выпивал алкоголь, а когда проводник и другие пассажиры делали замечания, игнорировал их. В Перми мужчину было решено снять с поезда — начальник состава подписал акт, по которому костромичу было отказано в проезде.

«Мужчину направили на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Исследование показало 0,997 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказывает Пермский ЛО МВД России на транспорте.

По статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» мужчину оштрафовали.