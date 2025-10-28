В Перми полиция экстренно сняла с поезда 41-летнего жителя Костромы

Сотрудники МВД выяснили, что виновником инцидента оказался 41-летний житель Костромской области. Во время поездки мужчина выпивал алкоголь, а когда проводник и другие пассажиры делали замечания, игнорировал их. В Перми мужчину было решено снять с поезда — начальник состава подписал акт, по которому костромичу было отказано в проезде.