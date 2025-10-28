Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей, устроивших опасную езду по нацпарку Самарская Лука, оштрафовали

Накануне в соцсетях появилось видео с автомобилистами, которые нарушили ПДД и устроили опасную езду на территории заповедника в Самарской Луке. Очевидцы опознали в водителях участников неформального автосообщества Тольятти. На нескольких затонированных авто они выезжали на «встречку» и создавали аварийные ситуации.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Жигулевску установили личности жителей региона, а затем задержали их. Под административные статьи («Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД», «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена») попали мужчины 26, 25 и 21 года и два 28-летних нарушителя.

«Сотрудники полиции провели с каждым водителем профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости неукоснительного соблюдения ПДД РФ», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.