Водителей, устроивших опасную езду по нацпарку Самарская Лука, оштрафовали

Сотрудники отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Жигулевску установили личности жителей региона, а затем задержали их. Под административные статьи («Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД», «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена») попали мужчины 26, 25 и 21 года и два 28-летних нарушителя.