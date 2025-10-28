ISU изучит инцидент с плюшевой ракетой на Гран-при Китая

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование после инцидента, произошедшего на Гран-при Китая во время выступления китайского дуэта фигуристов Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянина. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
26 октября после завершения выступления пары на лёд была брошена плюшевая игрушка, представляющая собой модель ракеты «Дунфэн-61». Фигуристы подняли её и продемонстрировали зрителям во время ожидания оценок.
В заявлении ISU, опубликованном AP, говорится: «Международный союз конькобежцев подтвердил, что среди игрушек, брошенных болельщиками на лёд во время выступления, была обнаружена неподходящая. Спортсмены, выступавшие на льду, подняли её. ISU выражает сожаление в связи с произошедшим и инициирует расследование».