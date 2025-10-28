Маск запустил альтернативную «Википедии» энциклопедию Grokipedia

Американский предприниматель Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия».
В настоящее время доступ к сайту, включая пользователей из России, имеется в версии 0.1. Интерфейс предлагает пользователю ввести интересующий его запрос в поисковую строку, которая является единственным элементом на главной странице. Система автоматически предлагает варианты возможных вопросов, которые могут заинтересовать пользователя.
После подтверждения запроса пользователю предоставляется список найденных вариантов, переходя по которым можно ознакомиться с интересующей информацией.
Отличительной особенностью «Грокипедии» является учет исторического контекста, предшествовавшего началу специальной военной операции, в отличие от «Википедии». Например, статья об СВО на Украине начинается с описания исторической подоплеки, упоминания общих корней русских и украинцев, восходящих к Киевской Руси, и исторической принадлежности украинских земель различным государствам. В разделе, посвященном возвращению Крыма в 2014 году, сервис признает преобладание этнического русского населения на полуострове. Особое внимание уделяется вопросу расширения НАТО на восток, с цитированием речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, в которой он «ясно предупредил, что расширение НАТО не учитывает интересы России».
Информация о разработке Grokipedia командой xAI была озвучена Маском в сентябре. Предприниматель ранее высказывал критику в адрес редакционной политики «Википедии».