Отличительной особенностью «Грокипедии» является учет исторического контекста, предшествовавшего началу специальной военной операции, в отличие от «Википедии». Например, статья об СВО на Украине начинается с описания исторической подоплеки, упоминания общих корней русских и украинцев, восходящих к Киевской Руси, и исторической принадлежности украинских земель различным государствам. В разделе, посвященном возвращению Крыма в 2014 году, сервис признает преобладание этнического русского населения на полуострове. Особое внимание уделяется вопросу расширения НАТО на восток, с цитированием речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, в которой он «ясно предупредил, что расширение НАТО не учитывает интересы России».