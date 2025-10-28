Движение на улице Карпинского планируют запустить до конца года

На основном участке дороги уложены трамвайные пути, которые будут отделены от автомобильного движения. После завершения работ улица станет шестиполосной. После реконструкции улица Карпинского вместе с улицей Крисанова образует единый транспортный коридор, который соединит несколько районов Перми и обеспечит удобный выезд на объездные трассы. Полное завершение всех работ планируется в 2026 году.