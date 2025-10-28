Движение на улице Карпинского планируют запустить до конца года

В Перми продолжается реконструкция улицы Карпинского. Работы уже выполнены на 69%, и подрядчик должен обеспечить запуск движения по этому участку до конца года. Об этом сообщает издание «Новый Компаньон».
Реконструкция ведётся на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов протяжённостью 970 метров. Уже построено пролётное строение путепровода над железной дорогой, формируется проезжая часть и ведутся работы по подходам к путепроводу. Также почти наполовину завершено переустройство инженерных коммуникаций.
На основном участке дороги уложены трамвайные пути, которые будут отделены от автомобильного движения. После завершения работ улица станет шестиполосной. После реконструкции улица Карпинского вместе с улицей Крисанова образует единый транспортный коридор, который соединит несколько районов Перми и обеспечит удобный выезд на объездные трассы. Полное завершение всех работ планируется в 2026 году.