Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для лиц, направляющихся в Калининград

Литва открыла погранпункт «Мядининкай» (в Беларуси «Каменный лог») и возобновила пропуск туристов, которые через него транзитом следуют в Калининградскую область и в обратном направлении. По информации Государственного таможенного комитета Беларуси, пересекать данный участок границы, помимо путешественников, следующих транзитом в Калининград, смогут также еще ряд граждан, включая дипломатов и лиц, транспортирующих дипломатическую почту Литвы.
Кроме того, право пересечения границы предоставлено гражданам Литвы и Евросоюза, членам их семей, и лицам, обладающим видом на жительство в Литве.
Как сообщает ГТК, пункт пропуска «Мядининкай» был открыт в понедельник, 27 октября в 14.30. И за первые шесть часов работы в Литву с территории Беларуси выехали 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков.
Ранее мы сообщали, что МИД Беларуси вручил ноту литовскому дипломату из-за закрытия Литвой границы.
А еще «Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас, сказав о возврате денег за билеты.
Также мы сообщали, что груз колбасы и молока не пустили в Россию из Беларуси.