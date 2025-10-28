Ричмонд
Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для лиц, направляющихся в Калининград

В Литве начали пропускать через границу туристов, которые транзитом следуют в Калининград и обратно.

Источник: Комсомольская правда

Литва открыла погранпункт «Мядининкай» (в Беларуси «Каменный лог») и возобновила пропуск туристов, которые через него транзитом следуют в Калининградскую область и в обратном направлении. По информации Государственного таможенного комитета Беларуси, пересекать данный участок границы, помимо путешественников, следующих транзитом в Калининград, смогут также еще ряд граждан, включая дипломатов и лиц, транспортирующих дипломатическую почту Литвы.

Кроме того, право пересечения границы предоставлено гражданам Литвы и Евросоюза, членам их семей, и лицам, обладающим видом на жительство в Литве.

Как сообщает ГТК, пункт пропуска «Мядининкай» был открыт в понедельник, 27 октября в 14.30. И за первые шесть часов работы в Литву с территории Беларуси выехали 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков.

Ранее мы сообщали, что МИД Беларуси вручил ноту литовскому дипломату из-за закрытия Литвой границы.

А еще «Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас, сказав о возврате денег за билеты.

Также мы сообщали, что груз колбасы и молока не пустили в Россию из Беларуси.

