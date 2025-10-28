Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для лиц, направляющихся в Калининград

Как сообщает ГТК, пункт пропуска «Мядининкай» был открыт в понедельник, 27 октября в 14.30. И за первые шесть часов работы в Литву с территории Беларуси выехали 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков.