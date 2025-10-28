Каждый четвертый омский пенсионер получает пособие по старости наличными деньгами

Каждому четвертому пенсионеру Омской области почтальоны доставляют пенсии на дом, сообщили в УФПС Омской области. В ведомстве напомнили алгоритм и некоторые условия получения пенсии с помощью почтовых работников. В случае отсутствия пенсионера дома, почтальон приходит повторно до окончания выплатного периода каждого месяца. В случае, когда пенсионер вынужден отсутствовать по адресу проживания, он может получить денежные средства в кассах почтовых отделений по месту жительства.