Каждый четвертый омский пенсионер получает пособие по старости наличными деньгами

Получать пенсии «живыми» деньгами и не выходя из дома предпочитают 25% пожилых жителей региона. Остальные 75% омских пенсионеров либо пользуются для получения пособия банковскими картами, либо получают денежные средства в кассах почтовых отделений по месту жительства.
Каждому четвертому пенсионеру Омской области почтальоны доставляют пенсии на дом, сообщили в УФПС Омской области. В ведомстве напомнили алгоритм и некоторые условия получения пенсии с помощью почтовых работников. В случае отсутствия пенсионера дома, почтальон приходит повторно до окончания выплатного периода каждого месяца. В случае, когда пенсионер вынужден отсутствовать по адресу проживания, он может получить денежные средства в кассах почтовых отделений по месту жительства.
Кроме того, госпитализированные пожилые люди могут бесплатно оформить доверенность через лечебное учреждение на получение денежных средств своими родственниками. Также Почта России предоставляет возможность повторной доставки пенсии — для получения услуги необходимо позвонить по бесплатному номеру 8−800−100−00−00.