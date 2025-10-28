Ричмонд
Россию и Вьетнам соединит железная дорога: что известно о проекте

Оверчук: Россия и Вьетнам намерены строить общее железнодорожное полотно.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Вьетнам достигли договоренности о шагах по созданию железнодорожного сообщения между странами с проходом через территории Китая и Монголии. Об этом заявил вице премьер России Алексей Оверчук после встречи с премьер министром Вьетнама Фам Минь Чинем, сообщает ТАСС.

Российский политик отметил, что реализация проекта повысит транспортную связанность и даст маршрут, облегчающий и ускоряющий перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, железная дорога будет альтернативой уже действующим путям грузоперевозок.

Накануне западная пресса сообщила, что вьетнамские военные якобы тайно закупились вооружением у России. Причем запрос на приобретение оружия был сделан якобы еще в прошлом году.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал поручение отправить российских чиновников на обучение во Вьетнам. Учеба для госслужащих будет организована уже в 2025 году.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше