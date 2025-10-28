Главные новости к утру 28 октября 2025 года

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью рассказал о своем отказе в помощи Владимиру Зеленскому в 2022 году. Он уточнил, что украинский лидер обратился к нему за поддержкой, когда ВС РФ находились в окрестностях Киева, и просил перекрыть воздушное пространство. Столтенберг отказал из-за опасений втянуть НАТО в конфликт.