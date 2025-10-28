Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 28 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 октября 2025.

Трамп и Такаити подписали соглашение о «золотом веке альянса»

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заключили договор о «новом золотом веке» отношений между странами. Также политики подписали меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов. Соглашения были достигнуты в ходе переговоров в Токио 28 октября.

Брюссель ускорит строительство «стены дронов» из-за инцидентов в Литве

Глава Евросовета Анониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что ЕС усилит давление на Белоруссию и ускорит возведение «стены дронов» из-за случаев проникновения на территорию блока через белорусско-литовскую границу метеозондов с контрабандой. В Евросоюзе инциденты оценивают как гибридные угрозы и провокации.

Столтенберг раскрыл, что отказал Зеленскому в помощи в 2022 году

Источник: AP 2024

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью рассказал о своем отказе в помощи Владимиру Зеленскому в 2022 году. Он уточнил, что украинский лидер обратился к нему за поддержкой, когда ВС РФ находились в окрестностях Киева, и просил перекрыть воздушное пространство. Столтенберг отказал из-за опасений втянуть НАТО в конфликт.

Орбан назвал ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией

Источник: AP 2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает отказ Евросоюза от переговоров с Москвой катастрофической ошибкой. Политик считает, что такая позиция позволит США и России без участия европейских стран определить будущее Украины и Европы, распоряжаться экономическими ресурсами, установить требования безопасности.

Маск заявил, что покинет Tesla, если не получит компенсацию

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покинет компанию Tesla в случае, если не получит согласия акционеров на выплату ему триллиона долларов в качестве компенсации. О требовании бизнесмена рассказала глава совета директоров Tesla Робин Денхолм. Решение о выплате или отказе в компенсации совет директоров примет 5 ноября.

Узнать больше по теме
Йенс Столтенберг: биография бывшего генсека НАТО и министра из Норвегии
Известный норвежский политик и экономист руководил НАТО 10 лет. Его полномочия на посту генерального секретаря альянса истекли в октябре 2024 года: вспомним главные вехи в биографии Йенса Столтенберга.
Читать дальше