Главные новости к утру 28 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 октября 2025.
Трамп и Такаити подписали соглашение о «золотом веке альянса»
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заключили договор о «новом золотом веке» отношений между странами. Также политики подписали меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов. Соглашения были достигнуты в ходе переговоров в Токио 28 октября.
Брюссель ускорит строительство «стены дронов» из-за инцидентов в Литве
Глава Евросовета Анониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что ЕС усилит давление на Белоруссию и ускорит возведение «стены дронов» из-за случаев проникновения на территорию блока через белорусско-литовскую границу метеозондов с контрабандой. В Евросоюзе инциденты оценивают как гибридные угрозы и провокации.
Столтенберг раскрыл, что отказал Зеленскому в помощи в 2022 году
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью рассказал о своем отказе в помощи Владимиру Зеленскому в 2022 году. Он уточнил, что украинский лидер обратился к нему за поддержкой, когда ВС РФ находились в окрестностях Киева, и просил перекрыть воздушное пространство. Столтенберг отказал из-за опасений втянуть НАТО в конфликт.
Орбан назвал ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает отказ Евросоюза от переговоров с Москвой катастрофической ошибкой. Политик считает, что такая позиция позволит США и России без участия европейских стран определить будущее Украины и Европы, распоряжаться экономическими ресурсами, установить требования безопасности.
Маск заявил, что покинет Tesla, если не получит компенсацию
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покинет компанию Tesla в случае, если не получит согласия акционеров на выплату ему триллиона долларов в качестве компенсации. О требовании бизнесмена рассказала глава совета директоров Tesla Робин Денхолм. Решение о выплате или отказе в компенсации совет директоров примет 5 ноября.