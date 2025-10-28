Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Тюменской области ответит на наиболее волнующие тюменцев вопросы

Губернатор Тюменской области 28 октября проведет традиционную прямую линию, где ответит на вопросы тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Губернатор Тюменской области 28 октября проведет традиционную прямую линию, где ответит на вопросы тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Читать далее.