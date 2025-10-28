В Тюмени ради нового моста через Туру изымают свыше 80 земель и построек. Эксклюзив

В Тюмени для строительства нового моста через Туру, который соединит Зареку с ДОКом, изымают 85 участков и построек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
Читать далее.
В Тюмени для строительства нового моста через Туру, который соединит Зареку с ДОКом, изымают 85 участков и построек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
В Тюмени для строительства нового моста через Туру, который соединит Зареку с ДОКом, изымают 85 участков и построек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
Читать далее.