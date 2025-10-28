Ричмонд
Кнайсль прямо заявила о нарушении нейтралитета Австрии из-за Украины

Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою страну. Об этом заявила экс-глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Читать далее.