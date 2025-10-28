Ученые объяснили причину ярких видений у людей, переживших клиническую смерть

Жительница США Николь Миус, после того как пережила клиническую смерть длительностью две минуты, рассказала о «другой стороне» и о встрече с «голубокожими» существами. Женщина попала в больницу после потери ребенка, где ее отправили в экстренную хирургию, но из-за осложнений она начала терять сознание.