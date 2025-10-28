Ученые объяснили причину ярких видений у людей, переживших клиническую смерть

Ученые из Пекинского института математических наук и прикладных исследований провели исследование, чтобы лучше понять природу клинической смерти. Результаты работы опубликовала газета The New York Post.
В рамках проекта специалисты опросили 48 человек, переживших состояние на грани жизни и смерти и возвращенных к жизни усилиями врачей.
По словам доктора Франса Лернера, подобные переживания связаны с физиологическими изменениями в работе мозга. При остановке сердца снижается приток крови и уровень кислорода, из-за чего сужается поле зрения и возникает так называемый эффект «туннеля». Снижение активности коры головного мозга, в свою очередь, может вызывать слуховые и зрительные галлюцинации.
Ученый отметил, что содержание подобных видений во многом определяется культурными и религиозными убеждениями человека: верующие чаще рассказывают о встречах с высшими силами, тогда как нерелигиозные участники описывают свет и ощущение движения в пространстве, передает NYP.
Жительница США Николь Миус, после того как пережила клиническую смерть длительностью две минуты, рассказала о «другой стороне» и о встрече с «голубокожими» существами. Женщина попала в больницу после потери ребенка, где ее отправили в экстренную хирургию, но из-за осложнений она начала терять сознание.