Ушел из жизни известный французский актёр Андре Умански

В Париже на 93-м году жизни скончался французский актёр Андре Умански. Для российских зрителей он прежде всего известен по роли камердинера Филиппа в фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем», удостоенном премии «Оскар».
Актёр ушёл из жизни месяц назад, однако информация о его смерти появилась в публичных источниках лишь недавно.
Андре Умански родился 15 августа 1933 года в Париже. За свою долгую карьеру он снялся более чем в 130 фильмах и спектаклях. Среди его работ — советско-французская картина «Нормандия — Неман», а также фильмы и сериалы «Аустерлиц», «Бомарше», «Наполеон», «Мария-Антуанетта», «Вавилон», «Внебрачные связи» и «Горец».
Помимо актёрской деятельности, Умански занимался режиссурой театральных постановок и озвучкой. Его последняя роль в кино датируется 2015 годом.
