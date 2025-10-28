Ушел из жизни известный французский актёр Андре Умански

Андре Умански родился 15 августа 1933 года в Париже. За свою долгую карьеру он снялся более чем в 130 фильмах и спектаклях. Среди его работ — советско-французская картина «Нормандия — Неман», а также фильмы и сериалы «Аустерлиц», «Бомарше», «Наполеон», «Мария-Антуанетта», «Вавилон», «Внебрачные связи» и «Горец».