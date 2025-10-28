Жительниц Иркутской области приглашают на Межрегиональный форум женщин-предпринимателей

Цель форума — создание системы поддержки женщин в бизнесе. Ключевыми темами дискуссии станут развитие наставничества, доступ к финансированию и новым рынкам, а также формирование современных моделей лидерства. Особый акцент в этом году сделан на международной кооперации: в программу включены b2b-переговоры с делегацией из Китая, что открывает для участниц перспективы в развитии экспорта. «Форум — это не просто событие, а пространство силы и поддержки, где каждая женщина может найти вдохновение, партнеров и уверенность в своих идеях. Женщины сегодня не только создают рабочие места, но и формируют новую культуру бизнеса — более ответственную, гибкую и человечную», — подчеркнула председатель Иркутского отделения Союза женщин России Галина Терентьева.