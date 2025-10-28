Жительниц Иркутской области приглашают на Межрегиональный форум женщин-предпринимателей

Ожидается, что мероприятие соберет более 500 участниц из 10 регионов России, также примет участие делегация из Китайской Народной Республики. Организаторами форума выступают Иркутское региональное отделение Союза женщин России, Центр «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата региона при поддержке Правительства Иркутской области и Общественной палаты. Мероприятие проводится в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Цель форума — создание системы поддержки женщин в бизнесе. Ключевыми темами дискуссии станут развитие наставничества, доступ к финансированию и новым рынкам, а также формирование современных моделей лидерства. Особый акцент в этом году сделан на международной кооперации: в программу включены b2b-переговоры с делегацией из Китая, что открывает для участниц перспективы в развитии экспорта. «Форум — это не просто событие, а пространство силы и поддержки, где каждая женщина может найти вдохновение, партнеров и уверенность в своих идеях. Женщины сегодня не только создают рабочие места, но и формируют новую культуру бизнеса — более ответственную, гибкую и человечную», — подчеркнула председатель Иркутского отделения Союза женщин России Галина Терентьева.
«Мы наблюдаем, как женщины выходят за рамки привычного, создавая бизнес, который меняет жизнь к лучшему не только их семей, но и целых сообществ. Центр “Мой Бизнес” является надежным партнером для предпринимательниц Приангарья на этом пути. Мы предоставляем инструменты для старта и развития: федеральные и региональные обучающие программы, акселераторы, консультации с наставниками, помощь в поиске финансирования и выходе на новые рынки. Мы ежегодно работаем над тем, чтобы Форум женского предпринимательства набирал обороты. То, что форум теперь привлекает международные делегации, — лучшее доказательство того, что женское предпринимательство не имеет границ», — прокомментировала директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.
В рамках деловой программы участницы смогут присоединиться к одной из трех тематических секций: «Женский путь к экономической активности: профессиональный рост, делегирование и цифровизация»; «Молодежное предпринимательство: новые возможности и лидерство молодых предпринимательниц»; «Международное сотрудничество. Бизнес-партнеры: практическое взаимодействие с зарубежными коллегами и экспортные перспективы».
На площадке форума будет работать выставка лучших локальных брендов от производителей Приангарья, где можно будет установить новые деловые контакты. Участие — бесплатное, уточняет пресс-служба Правительства Иркутской области.
18+